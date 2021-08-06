06 Августа 2021
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Общество В России
Захар Прилепин (2020) | Фото: Накануне.RU

Писатель Захар Прилепин подал в суд на Facebook

Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин собирается судиться с Facebook. Он подал иск в Пресненский районный суд столицы, передает РИА Новости.

Недовольство писателя вызвало удаление его аккаунта в Instagram (принадлежит Facebook). Прилепин в исковом заявлении требует восстановить доступ к его странице и взыскать с американской компании судебные расходы.

Писатель указывает, что администрация соцсети не предоставила объяснений и доказательств того, что автор нарушил какие-либо правила.

Между тем, бану Прилепин подвергается и собственно в Facebook. Сегодня он написал в Telegram-канале: "Бан в ФБ на 30 дней. До выборов в клетке. Инстаграм убили совсем, навсегда. Ну, ничего. Сделаю себе рупор из газеты, буду с крыши кричать".

Ранее за Прилепина вступился Роскомнадзор, потребовавший от Facebook вернуть писателю доступ в Instagram.

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Теги: захар прилепин, facebook, суд, instagram, блокировка, роскомнадзор



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