По Перми вновь прокатилась волна лжеминирований: эвакуированы ТЦ и детские сады

В Перми неизвестные "заминировали" несколько ТЦ и детских садов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности края.

Анонимные сообщения поступили в экстренные службы города. Сотрудники, посетители торговых центров и учреждений дошкольного образования, воспитанники детских садов были эвакуированы. Информация об угрозе жизни и здоровью людей не подтвердилась.

Сейчас авторов анонимных посланий разыскивают.

В минтербезе напомнили, что за ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.