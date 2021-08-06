06 Августа 2021
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Экономика В России
(2004) |

Размер ФНБ достиг 11,9% ВВП - Минфин

Минфин отчитался о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2021 года (с 1 января по 31 июля). Основные перемены в структуре фонда произошли в июле этого года, когда было принято решение об отказе от долларов $3,5 млрд и почти 100 млн фунтов стерлингов были конвертированы в золото – получилось более 65 тыс. кг в обезличенной форме.

И по состоянию на 1 августа объем ФНБ составил 13,7 трлн руб. или 11,9% ВВП, планируемого на 2021 год.

В Банке России на отдельных счетах ФНБ имеется: 38,5 млрд евро, 4,1 млрд фунтов стерлингов, 600 млрд японских йен, 226 млрд юаней, более 405 тыс. кг золота.

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Теги: фнб, минфин, ввп



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