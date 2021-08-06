06 Августа 2021
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Общество Москва
православный храм, Братеево, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Землю под строительство православных храмов в Москве могут выделить на территории бывших промзон

В Москве рассматривается возможность строительства православных храмов на территории минимум шести бывших промзон: "Медведково", "Бескудниково", "Северянин", "Огородный проезд", "Красный строитель" и "Свиблово (Территориальная зона 1)", передает РИА Новости.

В пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего в столице программу строительства православных храмов, пояснили, что храмы планируется возводить не по принципу "лишь бы поставить", а "там, где это востребовано". Предполагается, что территории перечисленных бывших промплощадок будут комплексно застраиваться, в том числе жильем.

Представитель Ресина уточнил, что в границах "старой" Москвы сейчас рассматривается 205 участков под строительство православных храмов. "В программе (строительства православных храмов в Москве - ред.) участвуют только те адреса, которые прошли многократную проверку и Москомархитектурой, и префектурами административных округов, и Русской православной церковью. Эти участки соответствуют всем необходимым требованиям градостроительных регламентов комплексной застройки", - заключили в пресс службе.

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Теги: строительство, православный храм, промзона



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