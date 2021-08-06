Жители Челябинска записали видеообращение к Владимиру Путину из-за вырубки леса

Жители Челябинска, обеспокоенные вырубкой леса на Тополиной аллее, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы жители не самого экологически чистого города Челябинска. Просим вашего компетентного вмешательства в вопрос вырубки леса на северо-западе Челябинска. Этот лес место отдыха тысячи горожан, здесь мы гуляем с детьми, катаемся на лыжах и дышим свежим воздухом. В нашем городе смога и черного неба леса имеют особую ценность, но по планам чиновников эти березы хотят вырубить на глазах наших детей и превратить в опилки", - заявили горожане.

На этом участке планируют построить каток для Уральского государственного университета физической культуры. Для этого придется вырубить деревья. Однако жители выступают против.

"Уничтожая остатки лесов на окраине города, Челябинск окончательно превращают в газовую камеру. Никакие спортивные и социальные объекты не заменят нам чистый лесной воздух, и не защитят нас и наших детей от смога", - подчеркнули в обращении жители.

Напомним, в прошлом году жители микрорайона выступили против вырубки деревьев в лесу на Тополиной аллее под строительство центра олимпийской подготовки по хоккею. С инициативной группой жителей встречались представители городской администрации, минстроя области и генерального подрядчика. В результате проект был пересмотрен.

Сегодня Челябинскую область должен посетить президент России Владимир Путин. В рамках визита глава государства осмотрит пострадавшие от лесных пожаров районы и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.