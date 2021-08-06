"ИНФОТЕХ-2021" состоится в Тюмени в гибридном формате

XIV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ" пройдет в этом году 13-14 октября. Сейчас активно формируется программа мероприятия, добавляются экспоненты, которые представят на выставке новые цифровые решения. Повестка мероприятия связана с ключевыми направлениями развития цифровой экономики, а сквозной темой в этом году определен искусственный интеллект, сообщили Накануне.RU в департаменте информатизации Тюменской области.

На официальном канале форума-выставки "ИНФОТЕХ" запущен опрос, к участию в котором приглашаются все желающие из числа партнёров, экспонентов и посетителей мероприятия. В опросе можно выбрать один или несколько вариантов тем, которые хотелось бы видеть на форуме.

В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате: на очной площадке будут представлены только партнёры и участники выставки, а для зрителей организуют онлайн-трансляцию всех событий, которые можно будет посмотреть из любой точки. Зарегистрироваться на форум можно уже сейчас по ссылке.

Также приглашаются к диалогу организации, которые занимаются разработкой цифровых решений и технологий или активно используют их в своей деятельности. На выставке можно будет познакомиться с прорывными решениями других IT-компаний, задать вопросы экспертам, а также выстроить деловые коммуникации по интересующим направлениям.