Дежурный по ИВС в Истре задержан из-за побега пятерых заключенных

Задержан дежурный по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежало пятеро заключенных.

Как сообщает источник "Интерфакса", майор полиции "своим необоснованным решением" перевел обвиняемого Александра Мавриди в камеру к другим заключенным незадолго до их побега.

Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания.

Напомним, среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве. Побег они совершили в ночь на пятницу, использовав гаечный ключ.