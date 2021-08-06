06 Августа 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Дежурный по ИВС в Истре задержан из-за побега пятерых заключенных

Задержан дежурный по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежало пятеро заключенных.

Как сообщает источник "Интерфакса", майор полиции "своим необоснованным решением" перевел обвиняемого Александра Мавриди в камеру к другим заключенным незадолго до их побега.

Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания.

Напомним, среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве. Побег они совершили в ночь на пятницу, использовав гаечный ключ.

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Теги: побег, ивс, истра, заключенные



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Ранее 06.08.2021 08:42 Мск СМИ: В Подмосковье из изолятора ночью сбежали пятеро опасных заключенных


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