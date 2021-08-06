06 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

В Красноярске потоком воды после сильного ливня унесло мальчика

В Красноярске, где проливные дожди сегодня превратили многие улицы в каналы, дети развлекаются играми с водой. Неподалеку от школы №144 очевидцы сняли на видео, как школьника младших классов, пытавшегося пересечь бурный поток, буквально уносит водой. Его товарищ протягивает руку, но ребенок не успевает зацепиться за друга, потоком его волочет вниз, в сторону перекрестка дорог, где ездят автомобили.

В самый последний момент мальчику удалось зацепиться за тротуар и выбраться на "сушу", передает Mash Kras.

Самым разрушительным последствием мощного ливня в городе стало обрушение стены, разделявшей придомовую территорию у одного из жилых домов по ул. 60 лет Образования СССР. Обрушившаяся стена и часть грунта придавили пять автомобилей, некоторые из которых не подлежат восстановлению. Жертв и пострадавших нет.

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Теги: красноярск, ливень, поток воды, ребенок



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