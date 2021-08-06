В Тюмени лишенный прав водитель допустил наезд на годовалого ребенка

Сегодня утром в Тюмени бесправный водитель допустил наезд на годовалого ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло во дворе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Как сообщают в ГИБДД, трое детей: одному из которых 12, второму семь, а третьему год - ждали, когда их мать подъедет к ним на машине. В этот момент, водитель автомобиля "Опель Астра", двигаясь задним ходом, чуть не наехал на детей. Двое старших детей смогли отскочить, а самый младший не успел и попал под иномарку.

Тяжелых повреждений ребенок не получил, госпитализация ему не потребовалась.

Прибывшие на вызов сотрудники ГИБДД установили, что 32-летний водитель "Опеля" лишен права управления транспортом.

"Мужчина пояснил, что он не ездит за рулем, так как лишен водительского удостоверения и в этот двор за рулем привезла жена и пошла на работу, а он пересел за руль и тоже поехал на работу. В декабре 2019 года тюменец отказался проходить освидетельствование на алкоголь, был лишен права управления транспортом на 18 месяцев. Срок лишения еще не прошел", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются.