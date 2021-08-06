06 Августа 2021
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Происшествия В России Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Потерпевшая в ДТП с блогером Билом попросила взыскать с него более 1,7 миллиона рублей

Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск о возмещении расходов на ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, Екатерина Маничкина просит взыскать денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля - 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей, а также иные судебные расходы.

1 апреля на Садовом кольце спорткар Audi RS6 Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Пресненский суд Москвы ранее отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Потерпевшей по делу также проходит консультант Госдумы Мария Артемова. Она попала с тяжелыми травмами в больницу, где остается до сих пор.

В июле Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы Билу.

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Теги: эдвард бил, дтп



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