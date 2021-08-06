06 Августа 2021
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Железная дорога (2021) | Фото: Накануне.RU

На Урале проводник поезда похищал телефоны из посылок, а вместо них клал пряники со сгущенкой

На Среднем Урале задержан проводник поезда, похищавший содержимое посылок. Вместо них он подкладывал… пряники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, этим летом в транспортную полицию на станции "Екатеринбург-Пассажирский" стали поступать заявления от уральцев, в которых утверждалось, что в почтовые отделения приходили посылки, где было заменено содержимое. Стражи порядка выяснили, что кражи были совершены в пути следования отправлений из Москвы до Екатеринбурга.

Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемого: им оказался 30-летний проводник почтово-багажного вагона. Как оказалось, в дороге, пока его коллеги спали, злоумышленник выбирал посылки известной торговой площадки с указанием содержимого. Затем аккуратно вынимал дорогостоящие товары и клал вместо них продукты, которые брал с собой в рейс. Так, вместо телефонов клиентам в посылке приходили тульские пряники со сгущенкой, пачка сахара или рис.

тульские пряники(2021)|Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Всего сыщики раскрыли четыре кражи на сумму более 70 тысяч рублей, а стоимость телефонов варьировалась от 9 до 22 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На время расследования проводнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Теги: посылки, проводник, телефоны, Екатеринбург



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