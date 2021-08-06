06 Августа 2021
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туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Мирный – в городе невозможно сеть из-за дыма от пожаров

Дым от лесных пожаров ограничивает видимость в аэропорту города Мирный (Якутия), поэтому авиакомпания S7 ("Сибирь") приостановила продажу билетов на рейсы в Мирный и из него с вылетом до 11 августа, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
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Представитель авиакомпании в восточном регионе Александр Зюбр сообщил, что все уже приобретенные билеты могут быть возвращены, если пассажиры решат оставить их, то смогут улететь сразу после возобновления полетов.

Ранее из-за отсутствия видимости уже было задержано несколько рейсов из Мирного, также задерживаются рейсы в Мирный из Москвы и Новосибирска. Пассажиров, которые не могли улететь из Мирного, перевозчик разместил в местных гостиницах, сейчас в них остается около 20 человек.

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Теги: s7, мирный, якутия, лесные пожары



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