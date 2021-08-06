Владислав Ховалыг выйдет на прямой диалог с жителями Тувы

15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг проведет прямой разговор с жителями республики, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые.

Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате «Прямого разговора». Вопросы уже можно задавать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Отправить вопрос можно через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Ответы и комментарии Владислава Ховалыга прозвучат в эфире телеканалов «Россия-1» и ОТР 15 августа в 17.00 часов местного времени.





Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.



Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе «Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва» или через группы «Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва» в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.

Также вопросы граждан принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи «Прямой разговор» на телеканалах «Россия-1» и ОТР.

Приём предложений и обращений на «Прямой разговор» продолжится до 15 августа 2021 г.