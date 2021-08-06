Мэр Нижневартовска высоко оценил победу боксёра, который первое "золото" в боксе на Олимпиаде в Токио

Вартовчанин Альберт Батыргазиев одержал победу в финальном поединке за золотую медаль Олимпийских игр. В весовой категории до 57 кг 23-летний житель Югры обошел 30-летнего Дюка Рэгана из США, который ранее дважды выигрывал бронзу Олимпиады – в Лондоне и Рио. Чемпиона поздравил и.о. главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Финал был тяжёлым, как и все поединки в Токио. На Олимпиаде не бывает лёгких соперников. Участие в таком турнире уже чего-то стоит. Все мы достойны уважения, нельзя недооценивать оппонентов. Я хотел бы поздравить всех болельщиков, кто болел, переживал, верил и не сомневался в моей победе. Болельщики – вся наша страна", - сказал Альберт Батыргазиев журналистам по итогу боя.

В поздравительной телеграмме президента Владимира Путина говорится, что боксёр "с честью выстоял в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справился с поставленными задачами.

"Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, – заслуженная награда за Ваше мастерство, трудолюбие и волю. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - отметил президент.

За поединком Альберта и Дюка в Нижневартовске наблюдали в специально организованной фан-зоне. Она была организована в спорткомплексе "Арена". Вместе с журналистами трансляцию из Токио смотрели спортсмены и студенты.

"Поздравляю Альберта Батыргазиева, его тренера Руслана Куштанова и всех нижневартовцев с олимпийским золотом! Смотрел все бои нашего земляка и выражаю искреннее восхищение его характером и волей к победе. Видел, как непросто было Альберту в ¼ и ½ финала, но ни на секунду не сомневался, что он справится. Отдельное спасибо нашему боксёру за финальный бой, где он не дал усомниться в своем превосходстве над очень сильным оппонентом из США. Олимпиада в Токио становится триумфальной для нижневартовских спортсменов! Уверен, наши парни сделают всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков!" - сказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Батыргазиев родился 26 июня 1998 г. в селе Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана. Спортивную деятельность начал с 2006 г. в нижневартовской секции кикбоксинга под руководством тренера-преподавателя высшей категории, заслуженного тренера России Руслана Куштанова. С 2012 г. параллельно начал выступать в соревнованиях по боксу, а с 2017 г. полностью перешёл в этот вид спорта. С 2014-го работает спортсменом-инструктором в муниципальном автономном учреждении Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва" и представляет город, округ и Россию на всероссийской и международной спортивной арене. С 2017 г. является членом спортивной сборной команды России по боксу.