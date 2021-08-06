В Златоусте с предприятие взыскали 1 млн рублей за гибель монтера дистанции пути

В Златоусте суд взыскал с железнодорожного предприятия компенсацию морального вреда в пользу дочерей погибшего монтера дистанции пути, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве. В марте текущего года на железнодорожных путях в районе перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД при исполнении должностных обязанностей был смертельно травмирован грузовым поездом монтер дистанции пути.

Ответчик должен выплатить компенсацию морального вреда в общей сумме 1 млн рублей.