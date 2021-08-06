Развитие образования и профессии будущего. "Уралвагонзавод" подписал соглашение о сотрудничестве с Нижним Тагилом и регионом

Юные жители Нижнего Тагила смогут опробовать профессии инженеров, техников и фрезеровщиков, работающих на "Уралвагонзаводе". Это станет возможным благодаря трехстороннему соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, администрацией Нижнего Тагила и правительством Свердловской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, подписание документов состоялось сегодня на площадке музея "Демидовская дача" при участии генерального директора УВЗ Александра Потапова, главы города Владислава Пинаева и губернатора Евгения Куйвашева.

"Хотел поблагодарить руководство "Уралвагонзавода" за то, что оперативно откликнулись на инициативу. Мы сегодня находится на "Демидовской даче", что очень символично, потому что семья Демидовых всегда вкладывалась в Урал и мы когда определяли для себя, какое направление более знаковое, мы поняли, что это дети. Дети наше будущее. Заводу в этом году исполняется 85 лет и есть будущее только тогда, когда на смену будут приходить наши дети", - заключил Потапов.

К его словам присоединился и градоначальник, который отметил, что реализация согласования позволит улучшить городскую систему образования и создать еще более комфортные условия для обучения детей.

Поскольку соглашение направлено на обеспечение высокого качества образования и равного доступа жителей Нижнего Тагила к современным образовательным ресурсам, "Уралвагонзавод" направит средства на поддержку городских школ. Документ начнет действовать уже со следующего года, а до этого сторонам предстоит подписать дополнительное соглашение, которое уже определит перечень мероприятий и объем финансирования.

"Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Мы в Свердловской области и по сей день совместно с предприятиями строим, ремонтируем школы. С Уралвагонзаводом сегодня подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы 95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал. Приведем в соответствие со всеми требованиями здания и инженерные коммуникации", — пообещал Евгений Куйвашев.