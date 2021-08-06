В Москве женщину-диабетика отказались посещать соцработники из-за отсутствия прививки

В Москве женщине с сахарным диабетом, инвалиду II группы отказали в визитах социальных работников, поскольку она не вакцинировалась от коронавируса.

"На днях ко мне пришло обращение по актуальной нынче теме – вакцинация от ковида. Женщина – инвалид второй группы с тяжелой формой сахарного диабета и множественными осложнениями с 1982 года освобождена от всех прививок. Соответственно, вакцинироваться ей нельзя. Женщине тяжело ходить, она практически не выходит из дома, но в Центре социального обслуживания ей сообщили, что социальный работник к ней больше приходить не будет, так как у нее нет прививки. Это просто за гранью добра и зла", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступающий против обязательной вакцинации.

В письме, которое Рашкин тоже опубликовал, москвичка рассказывает, что в Центре обслуживается с 2013 года, но теперь у нее нет возможности даже запастись продуктами. "Мало того, что ходить по магазинам мне тяжело физически, я еще могу заразиться опасной инфекцией", - жалуется инвалид. Женщина попросила помочь решить ее проблему.