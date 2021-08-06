"Это не промзона!": в центре Екатеринбурга пройдет митинг в защиту экологии Шарташа

В уральской столице состоится митинг за сохранение экологии озера Шарташ и Шарташского лесопарка, на который выйдут жители поселка Калиновский. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU представители инициативной группы, мероприятие состоится 14 августа на Плотинке у бюста Павлу Бажову в Екатеринбурге. Заявленное число участников акции 40 человек.

Планируется не только принесение транспарантов и произнесение лозунгов, но и выступление с речами, как на классическом публичном митинге.

По словам активистов, строительство логопарка на берегу Шарташа и принятые нормативно-правовые акты противоречат действующему Генеральному плану развития города.

"Как следует из Генерального плана развития городского округа — муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года, на территории, планируемой к строительству ТЛЦ "Уральский" предусмотрено строительство микрорайона малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной застройки, с территорией общественно-делового назначения. Категория назначения земель, где проводится строительство ТЛЦ "Уральский" имеет вид разрешенного использования под с/х назначение, что не противоречит виду использования земель. На территории ТЛЦ "Уральский" уже ведется строительство различных объектов без разрешения на строительство. С территории ТЛЦ "Уральский" ведется вывоз торфа, при разрешении на рекультивацию земель и перемещению только внутри участка, но никак не вывоз за его границы", - отмечают члены инициативной группы "Шарташ не промзона".

Также жители окрестных домов возле стройки логопарка считают стройку незаконной в связи с тем, что публичных слушаний не проводилось.

Кроме того, как следует из поручения прокуратуры Свердловской области в адрес Свердловского межрайонного природоохранного прокурора от 27.04.2021 г. №7/3-722-2021, согласно проекту планировки и проекту межевания территории, проектируемая территория с юго-западной стороны частично попадает в границы особо охраняемой природной территории "Шарташский лесной парк", юго-восточная часть участка проектирования проходит по границе парка.

Согласно ответу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 19.05.2021 г., территория застройки ТЛЦ "Уральский" совпадает с ареалом обитания растений и животных занесенных в Красную книгу Свердловской области: прудовая ночница, водяная ночница, северный кожанок, тетеревятник, кобчик, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, седой дятел, бородатая неясыть, скопа, кречет, сапсан, перламутровка, селена восточная, венерин башмачок настоящий, лобка двулистная.