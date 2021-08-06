Российские велогонщицы завоевали бронзовую медаль в дисциплине мэдисон на Олимпиаде

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую медаль в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх в Токио.

Девушки из сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) набрали по итогам гонки 26 очков. Золотую награду завоевали спортсменки из Великобритании (78), "серебро" досталось представительницам Дании (35).