Российские велогонщицы завоевали бронзовую медаль в дисциплине мэдисон на Олимпиаде
Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую медаль в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх в Токио.
Девушки из сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) набрали по итогам гонки 26 очков. Золотую награду завоевали спортсменки из Великобритании (78), "серебро" досталось представительницам Дании (35).
БРОНЗА! Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали призерками в дисциплине мэдисон 🥉🥉— Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021
Безумно горячая гонка, в которой наши девушки уступили только британкам и датчанкам 😍 pic.twitter.com/v7whrJHMLD