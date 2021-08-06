06 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Кардиоотделения свердловских больниц не будут отдавать под лечение COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев заявил об отказе от перепрофилирования под лечение COVID-19 кардиологических отделений свердловских больниц.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по словам главы региона, причина такого решения в высоких рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Это – одна из наиболее частных причин смертности. И Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Мое твердое решение – запретить переводить кардиологические отделения в инфекционные стационары для лечения пациентов с COVID-19, и это требование минздрав строго соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с коронавирусом требуется экстренная помощь кардиохирургов, для этого работает специальное отделение больницы в Верхней Пышме", - заявил Куйвашев во время сегодняшнего визита в Нижний Тагил.

Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев, подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве с "Уралвагонзаводом"(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике коронавируса, за минувшие сутки в регионе выявлено 524 новых случая COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (125 заболевших) и других муниципалитетов. На сегодняшний день, по официальным данным, общее число выявленных на Среднем Урале случаев ковида составляет 110 тысяч 537.

За сутки было выписано 476 человек и скончались 22 свердловчанина. Общее число выписанных достигло 102 тысяч 609, умерли 4 тысячи 491 человек.

Напомним, что сегодня управление Роспотребнадзора по Свердловской области озвучило результаты мониторинга циркуляции коронавируса во внешней среде. В ведомстве выяснили, где он присутствует чаще всего.

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Теги: кардиоотделения, больницы, Куйвашев



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