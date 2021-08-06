В отношении сотрудников ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных, завели уголовное дело

06 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Московская область
Сбежавшие из ИВС в Истре уголовники. (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

В отношении сотрудников ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пятеро арестантов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК РФ против неустановленных сотрудников ИВС ОМВД РФ по Истре.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В Сети, тем временем, появилось видео с пятью сбежавшими заключенными. На кадрах, которые опубликовали "Известия", видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.

Напомним, среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве.

Сообщалось, что побег стал возможен после того, как фигуранты уголовных дел раздобыли где-то гаечный ключ. Им они открутили замки дверей в камере. Примечательно, что сбежали не все, кто находился в камере – остались двое подсудимых, они, якобы, спали и ничего не видели и не слышали, сейчас их допрашивают следователи.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: истра, заключенные, побег



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2021 10:13 Мск Сбежавшие из ИВС в Подмосковье арестанты раздобыли гаечный ключ и им скрутили замки
Ранее 06.08.2021 08:42 Мск СМИ: В Подмосковье из изолятора ночью сбежали пятеро опасных заключенных


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети