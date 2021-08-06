В отношении сотрудников ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пятеро арестантов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК РФ против неустановленных сотрудников ИВС ОМВД РФ по Истре.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В Сети, тем временем, появилось видео с пятью сбежавшими заключенными. На кадрах, которые опубликовали "Известия", видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.

Напомним, среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве.

Сообщалось, что побег стал возможен после того, как фигуранты уголовных дел раздобыли где-то гаечный ключ. Им они открутили замки дверей в камере. Примечательно, что сбежали не все, кто находился в камере – остались двое подсудимых, они, якобы, спали и ничего не видели и не слышали, сейчас их допрашивают следователи.