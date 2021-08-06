Учебный год в школах Челябинской области начнется в очном режиме

В Челябинской области учебный процесс в школах будет проходить в очном режиме. 1 сентября в регионе начнут работу 2 тысячи 468 образовательных организаций, в которых будет обучаться более 400 тысяч детей. В настоящий момент идет проверка их готовности, завершить работы планируется до 20 августа. Накануне губернатор Алексей Текслер провел совещание по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер поручил своевременно завершить подготовку школ.

"Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме, мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме", - подчеркнул он.

В этом году торжественные линейки в школах пройдут на открытом воздухе. Родители школьников смогут присутствовать на мероприятии, но они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

"Мы будем начинать учебный процесс без каких-либо массовых мероприятий в закрытых помещениях. Торжественные линейки планируются на свежем воздухе с присутствием родителей, но в масках. Будем по-прежнему разводить потоки в образовательных организациях, работать по плавающему режиму. Новых ограничений в связи с пандемией COVID-19 пока не планируется. Хотя, если мы не будем прививаться, начинать учебный год будет сложно", - отметил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

С этим согласен глава управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолий Семенов. Он рассказал, что новый штамм коронавируса более контактный, поэтому ситуация остается серьезной.

"В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации. Это безопасно. Осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области", - подчеркнул он.

Алексей Текслер поручил органам исполнительной власти и главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций.

"Вакцинация – это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно", - подчеркнул он.

В новом учебном году школьники начнут обучение в 2 тыс. 468 образовательных организациях. На создание безопасных условий обучения в учреждениях был направлено 423,61 млн рублей. Также ведется строительство новых школ.

"В этом году в Челябинске будут запущены в эксплуатацию школа в микрорайоне "Академ Riverside", школы на 500 мест в Кунашаке и Верхнеуральске. В первой половине 2022 года мы ожидаем ввода в эксплуатацию еще двух школ. Одна из них должна появиться в поселке Западном в Сосновском районе на 1100 человек, еще одна школа в Западном будет сдана в 2023 году на 1100 человек. Активно строится школа в Миассе. Там будет школа с дошкольным структурным подразделением, срок сдачи первый квартал 2022 года. В стройке также находятся школы в Копейске, в Чебаркульском районе. Мы на днях сдаем заявительные документы на сдачу в конце 2023 года двух школ в Магнитогорске и двух в Челябинске, по федеральной программе пойдем. Еще готовимся к заявке на строительство школ по модели государственно-частного партнерства со сдачей объектов в 2024 году. Планы сформированы, акцент сделан на те территории, где есть вторая смена в учреждениях", - рассказал Александр Кузнецов.

Губернатор поручил также активно включиться в работу по исполнению поручения президента России, согласно которому с 2022 года из федерального бюджета будут выделяться средства на софинансирование капитального ремонта школ, в первую очередь, сельских.

"Будет конкурсный отбор на предоставление федеральных субсидий. Значит, от нас должна быть предоставлена максимально качественная проектно-сметная документация, чтобы не было проблем при прохождении государственной экспертизы. В частности, поручаю областному министерству образования и науки совместно с министерством финансов региона проработать вопрос финансовой поддержки муниципалитетов в разработке проектно-сметной документации на ремонт образовательных организаций", - отметил глава области.

В настоящий момент документация готова по 45 объектам образования, которые нуждаются в капитальном ремонте.

В этом году родителям будет оказана помощь для подготовки детей к школе. Они получат президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Как отметил Алексей Текслер, эту выплату уже получили 85% семей в регионе, в ближайшие дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей.

Также областные социальные пособия на подготовку детей к школе получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с ребенком-инвалидом. Размер выплаты составит 1,5 тыс. рублей на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме, в возрасте до 18 лет.

"В 2021 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей — на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей", - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.