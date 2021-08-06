06 Августа 2021
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Экономика В России
процент кредит ипотека долг деньги (2010) | Фото: worlddacha.ru

Минэкономразвития поспорил с ЦБ о закредитованности россиян

Долговая нагрузка россиян находится на низком уровне по сравнению с другими странами, заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в интервью газете "Известия".

В ведомстве указали, что по России задолженность граждан - менее 20% ВВП.

При этом в развивающихся странах - например, в Бразилии, он достигает 30-50%. В таких развитых государствах, как США и Великобритания, показатель находится на уровне 70-90%.

Торосов отметил, что решения, которые позволили бы защитить россиян от попадания в долговую яму, постоянно обсуждаются властями.

Напомним, в Центробанке неоднократно заявляли об опасном росте долговой нагрузки россиян. Сообщалось, что скорость, с которой граждане набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка россиян все увеличивается, обновляя исторический максимум, поэтому Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов.

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Теги: закредитованность, кредиты, Минэкономразвития



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