Минэкономразвития поспорил с ЦБ о закредитованности россиян

Долговая нагрузка россиян находится на низком уровне по сравнению с другими странами, заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в интервью газете "Известия".

В ведомстве указали, что по России задолженность граждан - менее 20% ВВП.

При этом в развивающихся странах - например, в Бразилии, он достигает 30-50%. В таких развитых государствах, как США и Великобритания, показатель находится на уровне 70-90%.

Торосов отметил, что решения, которые позволили бы защитить россиян от попадания в долговую яму, постоянно обсуждаются властями.

Напомним, в Центробанке неоднократно заявляли об опасном росте долговой нагрузки россиян. Сообщалось, что скорость, с которой граждане набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка россиян все увеличивается, обновляя исторический максимум, поэтому Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов.