06 Августа 2021
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Происшествия Московская область
беженцы, мигранты (2015) | Фото: sicnoticias.sapo.pt

Очередная массовая драка с участием вооруженных мигрантов произошла в Одинцово

Очередная массовая драка с участием мигрантов произошла в подмосковном Одинцово на территории ЖК "Одинбург", передает РЕН ТВ. По данным телеканала, в потасовке участвовали десятки человек, при этом некоторые из них были вооружены ножами.
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Напомним, ранее МВД пригрозило мигрантам, участвующим в участившихся массовых драках, депортацией и вечным запретом на повторный въезд в Россию. Также против мигрантов-хулиганов выступил Совет по правам человека при президенте России. "Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!", - заявил недавно глава СПЧ Валерий Фадеев.

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Теги: массовая драка, одинцово, мигранты, депортация



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