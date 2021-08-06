Очередная массовая драка с участием вооруженных мигрантов произошла в Одинцово

Очередная массовая драка с участием мигрантов произошла в подмосковном Одинцово на территории ЖК "Одинбург", передает РЕН ТВ. По данным телеканала, в потасовке участвовали десятки человек, при этом некоторые из них были вооружены ножами.

Напомним, ранее МВД пригрозило мигрантам, участвующим в участившихся массовых драках, депортацией и вечным запретом на повторный въезд в Россию. Также против мигрантов-хулиганов выступил Совет по правам человека при президенте России. "Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!", - заявил недавно глава СПЧ Валерий Фадеев.