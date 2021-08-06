06 Августа 2021
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Смог (2021) | Фото: vk.com/zloy_yamal

Смог от пожаров в Якутии второй день подряд блокирует работу ямальских аэропортов

Смог, накрывший города Ямало-Ненецкого автономного округа, второй день подряд блокирует работу аэропортов, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Салехарде отменен вертолетный рейс до Яр-Сале. В пресс-службе аэропорта сообщили, что отменены вчерашний и сегодняшний рейсы - они перенесены на завтрашний день. Причиной в воздушной гавани назвали неблагоприятные погодные условия - плохую видимость.

В Новом Уренгое также задержали рейсы до Тюмени авиакомпании "UTair" и до Уфы авиакомпании "Ямал". Отменен вертолетный рейс до Мыса Каменного и задержан вертолетный рейс до Антипаюты.

Смог(2021)|Фото: vk.com/zloy_yamal

Отметим, что накануне в аэропорту Нового Уренгоя не смог приземлиться самолет авиакомпании Utair, летящий из Москвы в Новый Уренгой. Воздушное судно ушло на запасной аэродром в Сургут. Кроме того, были задержки рейсов.

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Теги: смог, гарь, лесные пожары, Новый Уренгой, Салехард, самолет, задержка рейсов



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Ранее 05.08.2021 08:59 Мск Самолет Utair из Москвы не смог сесть в Новом Уренгое из-за тумана


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