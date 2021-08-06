Летные испытания ракеты "Сармат" завершатся в 2022 году - Шойгу

Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в этом году и завершаться в 2022-м, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на завод Красмаш.

"Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр в Красноярске.

В конце 2020 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году.

Ранее Каракаев говорил, что перевооружение на "Сармат" планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они заменят ракетные комплексы Р-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.