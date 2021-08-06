06 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Смог (2021) | Фото: vk.com/zloy_yamal

Несколько городов и районов Ямала накрыл смог от якутских пожаров

Города и районы Ямала накрыл смог, причина появления которого – якутские пожары, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Задымление, наблюдающееся в Новом Уренгое, на территории Красноселькупского и Пуровского районов связано с действием лесных пожаров на территории Якутии. Скорость ветра – 7-12 м/с, воздушные массы дуют в западном направлении", - уточнили в департаменте.

Системой дистанционного мониторинга Земли Рослесхоза 3-4 августа зарегистрировано девять термических точек на общей площади 70 га. В районе Нового Уренгоя действует три термические точки на площади 13 га. Все они – техногенные объекты (факельные установки).

Кадры того, насколько сильно смог "окутал" города округа, опубликовали жители.

Смог(2021)|Фото: vk.com/zloy_yamal

Смог(2021)|Фото: vk.com/zloy_yamal

Ранее глава Красноселькупского района Юрий Фишер сообщил в своем Instagram, что смог, окутавший Красноселькупский район - результат пожаров в Якутии и Красноярском крае.

"Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Там горят леса. Земляки, поводов для волнения нет, ситуация под контролем", - заявил он.

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Теги: смог, пожары, Якутия, ЯНАО



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