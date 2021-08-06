06 Августа 2021
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Общество Свердловская область
лифт кнопки (2012) | Фото:Накануне.RU

Дверные ручки и кнопки лифтов: свердловский Роспотребнадзор о том, где чаще всего встречается ковид

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области озвучило результаты мониторинга циркуляции коронавируса во внешней среде. В ведомстве выяснили, где он присутствует чаще всего.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре региона, всего за год проведения мониторинга было отобрано и исследовано в лаборатории свыше 5 тысяч проб. Так, взято 2 тыс. 245 смывов с поверхности в медорганизациях – положительных оказалось 1,3%. Среди 1 тыс. 86 смывов с поверхностей в объектах розничной торговли положительных было 1,1%, а из 876 смывов с объектов транспортной инфраструктуры – 0,6%.

Из 421 смыва с поверхности продукции и пищевой упаковки положительных – 1,7%. А среди 380 проб сточных вод не оказалось ни одного такого результата.

По данным ведомства, ковид обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах и стойках регистрации. Как заявили эксперты, полученные результаты свидетельствуют о некачественном проведении текущей и профилактической дезинфекции в организациях и общественных местах.

"Специалисты Роспотребнадзора призывают руководителей предприятий всех форм собственности усилить контроль за проведением дезобработки поверхностей", - добавили в управлении.

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, пробы, мониторинг



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