Россияне готовы в критической ситуации поступиться свободой в определенных масштабах - ВЦИОМ

Россияне готовы поступиться свободой в определенных масштабах в условиях критической ситуации, считает руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, свидетельствующего о минимальном за 17 лет интересе россиян к политической и общественной жизни, стало меньше граждан, участвующих в выборах, митингах и т.д.

Люди от политики перешли к личной жизни. Право на свободу собраний и на политическую активность уступило место праву на свободное передвижение, полагает социолог.

"Ценности свободы, что хочу, то и ворочу, индивидуалистические ценности, они сейчас стали менее актуальными. Стало понятно, что в критической ситуации свободой в определенных масштабах можно и нужно поступаться. Это не всем нравится, но это действительно так... Мы регулярно, например, ко Дню Конституции спрашивали людей: какие из прав, гарантированных Конституцией, для вас наиболее важны? И вот право свободного передвижения, оно было в числе лидеров. В отличие, например, от права на свободу собраний, на политическую активность и так далее...", - заявил Федоров в эфире радио "Говорит Москва".

Федоров добавил, что главными ценностями в последнее время россияне считают здоровье и возможность общения.