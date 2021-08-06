На тушение пожара на ямальском заводе "Газпрома" ушло больше суток

Пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое тушили больше суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре на ямальском заводе поступило в МЧС 5 августа в 4.42. В 4.50 первое пожарно-спасательное подразделение четвертого отряда федеральной противопожарной службы уже прибыло на вызов. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться с возгоранием только сегодня - в 8.00.

"В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади двух тысяч квадратных метров и находящееся внутри оборудование. На данный момент происходит выгорание остаточного конденсата", - сообщили в МЧС, добавив, что угрозы для соседних зданий нет.

В тушении пожара участвовали 56 человек и 15 единиц спецтехники, в том числе на месте пожара работала частная пожарная охрана. Причина происшедшего, ущерб устанавливаются.

В МЧС сказано, что на потребителей этот инцидент не повлиял, однако европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что более чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа".