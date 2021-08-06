Стало известно имя миллиардера, заработавшего на производстве "Спутника V" больше других

С начала 2021 года Центр Гамалеи, разработчик первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разместил контракты на выпуск препарата более чем на 95 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ". Пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд рублей.

По данным издания, с января по август центр Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 миллиона доз вакцины, общей стоимостью 95,2 миллиардов рублей. Самый крупный заказ появился на сайте госзакупок в августе. Он оценивается в 33,5 миллиарда рублей.

82% из 95 млрд рублей разделили между собой структуры компании "Фармстандарт", которая принадлежит миллиардеру Виктору Харитонину. Фирма ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,3 миллиарда рублей.

Еще по 11% — у двух других структур, контролируемых бизнесменом: "Лекко" вывела оборот вакцины на 6,1 млрд рублей, "Генериум" — на 6,5 млрд рублей.

"Биокад", находящийся в периметре интересов "Фармстандарта", выпустил "Спутника V" еще на 2,2 млрд рублей, или 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте.

"Биннофарм" (фармацевтический актив АФК "Система") произвела около 14% препарата на 7,8 млрд рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд рублей выпущено самим Центром Гамалеи.