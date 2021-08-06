В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 погиб водитель грузовика

В Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5, в котором погиб водитель "Газели".

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1582 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительной информации, водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимися впереди попутно автомобилем Вольво S60. После столкновения Вольво съехала в кювет, а "Газель" вылетела на встречку, где столкнулась со автомобилем Скания.

В результате ДТП водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте происшествия.