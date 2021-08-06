Сбежавшие из ИВС в Подмосковье арестанты раздобыли гаечный ключ и им скрутили замки

Стали известны подробности о ночном побеге пяти подсудимых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Сейчас Следственный комитет и прокуратура проводят проверку, а полиция разыскивает беглых уголовников.

Побег стал возможен после того, как фигуранты уголовных дел раздобыли где-то гаечный ключ. Им они открутили замки дверей в камере. Примечательно, что сбежали не все, кто находился в камере – остались двое подсудимых, они, якобы, спали и ничего не видели и не слышали, сейчас их допрашивают следователи.

Также проверяются связи и контакты беглецов, передает Life Shot: кто их посещал, какие передачи они получали. Известно, что в момент побега на дежурстве в ИВС были двое сотрудников – к ним у следователей тоже есть вопросы. Предварительно известно, что дежурившая сотрудница находилась в комнате отдыха в другом отсеке, без доступа к камерам видеонаблюдения. А отсутствие арестантов заметил начальник отдела розыска во время проверки.

В поисках, вероятно, будут активно задействованы камеры видеонаблюдения. Беглецов уже засекли камеры, установленные на жилом доме недалеко от изолятора: около трех утра они быстрым шагом прошлись по улице.

Как уже сообщалось, среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве.