В России предложили платить пособие и ввести QR-коды при прохождении диспансеризации

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением о выплате пособия за своевременное прохождение диспансеризации.

По ее мнению, можно выплачивать раз в три года пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без пропусков.

Омбудсмен также предложила ввести специальные QR-коды, которые люди будут получать при прохождении диспансеризации без пропусков, сообщает RT. Коды будут загружаться на портал госуслуг.

Напомним, с прошлого года россиянам старше 40 лет начали предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации.

Новый выходной можно будет взять один раз в год. При этом за работником будет сохранен заработок. Изменение должно не только облегчить гражданам прохождение медосмотров, но также и повлиять на продолжительность и качество жизни работников.