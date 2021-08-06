06 Августа 2021
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Общество В России
диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

В России предложили платить пособие и ввести QR-коды при прохождении диспансеризации

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением о выплате пособия за своевременное прохождение диспансеризации.

По ее мнению, можно выплачивать раз в три года пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без пропусков.

Омбудсмен также предложила ввести специальные QR-коды, которые люди будут получать при прохождении диспансеризации без пропусков, сообщает RT. Коды будут загружаться на портал госуслуг.

Напомним, с прошлого года россиянам старше 40 лет начали предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации.

Новый выходной можно будет взять один раз в год. При этом за работником будет сохранен заработок. Изменение должно не только облегчить гражданам прохождение медосмотров, но также и повлиять на продолжительность и качество жизни работников.

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Теги: диспансеризация, пособие



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