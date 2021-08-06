Ещё две медали в боксе на ОИ: "серебро" Гаджимагомедова и "бронза" Магомедалиевой

Российские боксёры завоевали ещё две медали на Олимпийских играх в Токио.

Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром в весовой категории до 91 кг. В финале он уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0:5).

СЕРЕБРО! Боксер Гаджимагомедов стал призером Олимпиады в тяжелом весе 🥈



В финале Муслим не справился с кубинцем Ла Крусом, который в Рио тоже брал золото. Правда, на весовую категорию ниже 😲



Но наш спортсмен все равно красавчик, который провел отличный турнир 👏 pic.twitter.com/r5vHWoyNke — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

Зенфира Магомедалиева стала третьей в весовой категории до 75 кг. В полуфинальном поединке Зенфира уступила китаянке Ли Цянь по очкам (0:5).

БРОНЗА! Зенфира Магомедалиева вписала себя в историю Олимпийских игр 🥉



Наша боксерша уступила в полуфинале китаянке Ли Цянь, но все равно не уедет из Токио без награды 😎 pic.twitter.com/4Rkt1tXmnU — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

Это 59-я и 60-я медаль для России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) на этой Олимпиаде.