Пермский краевой суд утвердил компенсацию рабочему, пострадавшему при взрыве на пороховом заводе

Пермский краевой суд утвердил решение первой инстанции о выплате Пермским пороховым заводом компенсации рабочему, пострадавшему из-за несчастного случая на предприятии, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на заводе летом 2019 г. Напомним, электрогазосварщик и слесари-ремонтники получили задание от мастера по ремонту технологического оборудования. Без ответственного за проведение огневых работ мастера, электрогазосварщик незаконно начал резать трубу с помощью аппарата электродуговой сварки. Во время резки произошёл взрыв. Пострадали несколько человек, один умер.

31 июля 2019 г. на пороховом заводе, где пострадавший трудился сборщиком зарядов третьего разряда, в здании № 309 произошёл групповой несчастный случай – воспламенение специзделия. В результате взрыва пострадали пять человек, среди них был и истец. Он получил производственную травму лёгкой степени – термический ожог голеней и передней брюшной стенки площадью 2,5%, ушибы и ссадины плечей и шеи. После этого рабочий лечился в хирургическом отделении медсанчасти, а после посещал врача амбулаторно. Выздоровел он через месяц, тогда и вернулся к работе. Завод вину не признал, ссылаясь на "наличие грубой неосторожности в действиях истца".

В суде выяснилось, что причиной группового несчастного случая стало воспламенение спецпродукта с последующим горением в замкнутом объеме прессформы и разрушение камеры изделия. Вопреки доводам ответчика, суд не нашёл в действиях пострадавшего грубой неосторожности. Это подтверждается актом о несчастном случае на производстве формы Н-1.

Суд пришёл к выводу, что ФКП "Пермский пороховой завод", как работодатель, не обеспечил истцу безопасные условия труда, что и стало причиной трагедии. Вердикт – взыскать с предприятия компенсацию в 200 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, оно вступило в законную силу.