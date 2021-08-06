Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение в Екатеринбурге после ночной грозы

Сильнейшая ночная гроза привела к нарушениям в работе электросетевой инфраструктуры в Екатеринбурге и окрестностях. За время прохождения грозового фронта через столицу Урала было зафиксировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения. Благодаря действию защит и работе автоматики повторного включения, большая часть линий остались в работе.

Как сообщили в пресс-службе компании, без электроснабжения остался ряд населенных пунктов, расположенных в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах. В Екатеринбурге отключения произошли в Октябрьском и Чкаловском районах.

"Аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго" и компании "Россети Урал"- "Екатеринбург" незамедлительно приступили к ликвидации повреждений, проводили оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения.В ликвидации последствий стихии было задействовано 35 бригад в составе более 100 человек, 39 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.

Работы велись ночью и к трем часам утра на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено.

На данный момент энергетики продолжают работы на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Без электроснабжения остаются жители города Сысерть, поселков Большой Исток, Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, Санаторный, а также Верхней Пышмы и прилегающих территорий. Кроме того, специалисты электросетевой компании работают по заявкам клиентов в сети 0,4 кВ.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-2200-220 и через портал. Задать вопрос специалистам "Россети Урал" также можно в Telegram по номеру 8-912-2901-220. В случае, если у клиентов наблюдаются нарушение электроснабжения из-за повреждения ввода в частный дом, то оставить заявку можно на сайте компании, заполнив специальную форму. Она будет незамедлительно передана специалистам в работу.