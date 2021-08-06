Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение в Екатеринбурге после ночной грозы

06 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
гроза молния туча (2010) | Фото: content.foto.mail.ru

Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение в Екатеринбурге после ночной грозы

Сильнейшая ночная гроза привела к нарушениям в работе электросетевой инфраструктуры в Екатеринбурге и окрестностях. За время прохождения грозового фронта через столицу Урала было зафиксировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения. Благодаря действию защит и работе автоматики повторного включения, большая часть линий остались в работе.
Читайте также:

Как сообщили в пресс-службе компании, без электроснабжения остался ряд населенных пунктов, расположенных в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах. В Екатеринбурге отключения произошли в Октябрьском и Чкаловском районах.

"Аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго" и компании "Россети Урал"- "Екатеринбург" незамедлительно приступили к ликвидации повреждений, проводили оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения.В ликвидации последствий стихии было задействовано 35 бригад в составе более 100 человек, 39 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.

Работы велись ночью и к трем часам утра на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено.

На данный момент энергетики продолжают работы на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Без электроснабжения остаются жители города Сысерть, поселков Большой Исток, Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, Санаторный, а также Верхней Пышмы и прилегающих территорий. Кроме того, специалисты электросетевой компании работают по заявкам клиентов в сети 0,4 кВ.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-2200-220 и через портал. Задать вопрос специалистам "Россети Урал" также можно в Telegram по номеру 8-912-2901-220. В случае, если у клиентов наблюдаются нарушение электроснабжения из-за повреждения ввода в частный дом, то оставить заявку можно на сайте компании, заполнив специальную форму. Она будет незамедлительно передана специалистам в работу.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Россети Урал, электроснабжение, гроза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети