Шойгу заявил о завершении основных преобразований в Вооруженных силах РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооруженных силах страны завершены.

"В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации", - цитирует ТАСС министра.

По мнению Шойгу, российская армия "является современной, мобильной, компактной и боеспособной".

"Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах - до 86%", - сказал министр.