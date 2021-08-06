06 Августа 2021
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Армия и ВПК В России
сергей шойгу (2021) | Фото: vk.com/karaool

Шойгу заявил о завершении основных преобразований в Вооруженных силах РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооруженных силах страны завершены.

"В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации", - цитирует ТАСС министра.

По мнению Шойгу, российская армия "является современной, мобильной, компактной и боеспособной".

"Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах - до 86%", - сказал министр.

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Теги: сергей шойгу, вооруженные силы, преобразование, реформы



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