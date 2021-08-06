В двух городах Югры продлили локдаун

В Югорске и Советском до 15 августа продлен режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте властей региона.

"Продлить до 15 августа 2021 года включительно режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

Выходить можно только для выгула домашних животных на расстоянии менее 100 метров от дома, походов на работу, в аптеку и выноса мусора, а также для обращения за медпомощью и оказания помощи родственникам старше 60 лет.

Закрыты кинотеатры, фитнес-клубы. Общепит может принимать посетителей только с 6.00 до 20.00. Допускается круглосуточная работа ресторанов "на вынос".

Напомним, ограничения введены также в Урае. Они продлятся до 15 августа.