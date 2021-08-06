На ремонт школ и детских садов в крупнейшем поселении Сургутского района потратят 63 миллиона

В Лянторе к началу учебного года отремонтируют 10 объектов образования. На эти цели заложено 63 млн руб., сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе рабочей поездки в поселение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас в этом году 175 млн руб. будет потрачено на текущий капитальный ремонт объектов в Сургутском районе. Это 10 объектов капитального ремонта, 42 – текущего. Из них 63 млн руб. – то есть, примерно треть – в Лянторе. Больше десятка объектов", - уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В ходе рабочей поездки Трубецкой посетил школу №3, где идёт текущий ремонт наружных трубопроводов, замена ХГВС и водоотведения в подвале.

Работы там выполнены на 60%. В СОШ №6 делают капремонт инженерных и осветительных сетей, отделку внутренних помещений и лестничных клеток, а в седьмой школе ремонтируют спортивный зал – меняют покрытие и обновляют раздевалку, тренерскую, санузел и душевую.

В школе №3 весь ремонт ООО "Уютный дом" должно закончить к 14 августа. В него вложат 2,3 млн руб.

В школе №2 компания "Север-строй" делает свою работу с отставанием – её должны были завершить 29 июля, сейчас ремонт сделан на 85%. Стоимость работ в этом случае – 31,7 млн руб. (из них заплачено 11 млн).

Дата окончания работ в школе №6 – 20 августа (они идут по графику, выполнены на 80%). Цена вопроса – 11,4 млн руб. (заплатили пока 2,8 млн руб.). Подрядчик – "Ремстройбизнес". В школе №1 ремонт компания "Ас сервис" должна была закончить 25 июня, но сорвала график (сейчас сделано 70% всех необходимых преобразований, цена вопроса – 504 тыс. руб.).