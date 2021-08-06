В Екатеринбурге из-за ночной грозы затопило многоэтажный офисник в центре

В Екатеринбурге из-за сегодняшней мощной ночной грозы затопило многоэтажное офисное здание в центре города.

Как сообщили Накануне.RU читатели, водой залило офисник на улице Хохрякова, 104.

"Восьмой и девятый этажи затопило из-за прорыва крыши. Когда пришли сотрудники офисов, воды было по щиколотку, а половина оргтехники залита. Телефоны не работают", - рассказали читатели.

В данный момент уборка в помещениях завершена. Когда сотрудники смогут приступить к работе, пока неизвестно.

Напомним, минувшей ночью в Екатеринбурге прошла мощная гроза. Город оказался частично затоплен. По данным администрации уральской столицы, в результате грозы и ливня было повреждено 89 светофоров. Часть из них уже восстановлена.