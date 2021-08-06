В Иваново выясняют причину смерти 24-летнего мужчины, который умер якобы после вакцинации

В Ивановской области выясняют причину смерти 24-летнего мужчины, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после прививки от коронавируса.

В департаменте здравоохранения Ивановской области сообщили, будет проведена патологоанатомическая экспертиза. Там уточнили, что молодой человек прошел первичную вакцинацию 29 июня на рабочем месте, на получение второй дозы вакцины он не явился, пишет Regnum.

По данным местных СМИ, Михаил Харчев скончался ночью 2 августа в Холуе. Мать погибшего рассказала, что он почувствовал себя плохо после второй прививки от коронавируса, его госпитализировали, умер он в больнице. Кроме того, женщина заявила, что ее сын сделал обе прививки от ковида.

Напомним, Росздравнадзор поручил провести проверку информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, речь идет о семье из населенного пункта Хутор Ленина (пригород Краснодара).

Ранее Минздрав Карелии подтвердил смерть женщины после вакцинации. Она умерла через две недели после укола.