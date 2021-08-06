06 Августа 2021
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Общество Челябинская область
аварийный дом на Островского, (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске общественники просят ускорить расселение аварийного барака

В Челябинске жилой дом на улице Островского, 9 признали аварийным, однако расселить его должны только через 10 лет. В ОНФ считают, что повреждения в бараке и деформации могут угрожать здоровью и жизни людей, поэтому необходимо сократить срок расселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Жилой барак был построен в 1951 году. В 2017 году в одной из квартир рухнул потолок, дыру закрыли листом ДВП. Сейчас у дома даже нет управляющей компании.

"Фасад местами лишился кирпичей, часть его выпирает, некоторые стены в квартирах "повело", старые полуразрушенные балконы угрожают жизни и здоровью пешеходов. Снаружи дом на первой линии улицы Островского представляет собой удручающее зрелище, но самое страшное – внутри. Глубокие трещины, сгнившие перекрытия, плесень и ужасный запах – всему виной прорыв канализации. Подвал в доме регулярно топит, ведь старые трубы уже непригодны для эксплуатации. "Бассейн" в подвале сокращает срок жизни здания, подмывая фундамент", - отметили в ОНФ.

аварийный дом на Островского,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

Общественники считают, что необходимо сократить срок расселения и сноса дома, потому что он не продержится 10 лет без происшествий. Дополнительные меры реагирования примет прокуратура.

аварийный дом на Островского,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

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Теги: барак, аварийный дом, ОНФ, расселение,



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