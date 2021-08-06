06 Августа 2021
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Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО, Кавказ (2015) | Фото: Российская газета

Жириновский посоветовал властям Белоруссии отправить на границу с ЕС афганских беженцев

Владимир Жириновский предложил Белоруссии "ответить Польше и Литве за их провокации".

"Можно в ближайшее время организовать ж/д маршрут Кабул-Брест и дать возможность отправиться на запад всем афганцам, которые в свете происходящих в этой стране перемен хотят уехать. А это сотни тысяч", - советует лидер ЛДПР Александру Лукашенко.

"Белорусский КГБ и милиция хорошо работают, они помогу добраться от Бреста всем этим беженцам до границы с Литвой и Польшей. По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить. Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому", - добавляет Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно о скоплении беженцев из Белоруссии на белорусско-литовской границы. Власти Литвы заявили, что не справляются с потоком беженцев, есть проблемы с размещением и попытками перейти границу в обход легальных погранпунктов.

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Теги: владимир жириновский, ес, белоруссия, беженцы, афганистан



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