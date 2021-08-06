06 Августа 2021
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Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Спецслужбы США получили доступ к данным Уханьской лаборатории о вирусах

Разведывательные службы США получили генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщает CNN.

Источники не располагают точной информацией о том, когда и как американская разведка получила доступ к данным, но допускает, что лаборатория пользовалась "внешними облачными серверами", которые были взломаны.

Отмечается, что информация требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Эта работа ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США.

Также сообщается, что разведка столкнулась с проблемой — она не может перевести с китайского сопроводительные записи, пишет Regnum.

Американские спецслужбы должны найти знающих китайский специалистов, а также убедиться, что им можно доверять.

Напомним, документ, свидетельствующий о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса, ранее был представлен в палате представителей США. Как сказано в докладе, утечка коронавируса могла произойти до 12 сентября 2019 года.

В отчете говорится, что уханьская лаборатория проводила исследования "мутаций с приобретением функции", это делалось "в небезопасных условиях", в результате произошла "утечка".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2. Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

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Теги: уханьская лаборатория, сша, разведка



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