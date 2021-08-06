Саммит в Екатеринбурге, на который ждали Путина, перенесен уже во второй раз

Саммит "СпортАккорд-2021" в Екатеринбурге в очередной раз перенесен. Причиной вновь стала ситуация с коронавирусом.

Напомним, Всемирный саммит спорта и бизнеса должен был пройти в уральской столице с 23 по 28 мая. Затем стало известно, что он запланирован с 7 по 12 ноября 2021 года на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

Однако теперь назначена новая дата. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мероприятия, саммит отложен на 2022 год - делегатов со всего мира ждут в Екатеринбурге с 15 по 20 мая.

"Безопасность и благополучие наших делегатов всегда были нашим главным приоритетом, и меры, разработанные оргкомитетом в Екатеринбурге, по-прежнему остаются актуальными для проведения саммита в следующем году. Мы уверены, что дальнейшая вакцинация позволит ослабить глобальные ограничения и позволит большому количеству делегатов приехать в Екатеринбург, чтобы саммит "СпортАккорд" прошел успешно", - прокомментировал ситуацию президент ассоциации SportAccord Рафаэль Кьюлли.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил президента РФ Владимира Путина в уральскую столицу для участия в саммите.