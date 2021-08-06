СМИ: В Подмосковье из изолятора ночью сбежали пятеро опасных заключенных

СМИ сообщили о побеге из изолятора временного содержания в подмосковной Истре пятерых опасных заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова.

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По данным Telegram-канала Baza, побег произошел в промежутке с половины третьего до половины шестого утра.

Канал "112" сообщает предварительную версию произошедшего: дежурный ИВС перевел Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов. И почему-то не закрыл "кормушку" (окошко в двери камеры). Сейчас сотрудник задержан. Ночью заключенные скрутили замок в камере. После сорвали навесной замок на воротах. В камере осталось двое, они утверждают, что спали и ничего не видели.

Предположительно, у сбежавших нет оружия, во всяком случае, проверка показала, что из стен изолятора ничего не пропало.