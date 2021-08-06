06 Августа 2021
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Общество Пермский край
Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми глава "Камастроя" дисквалифицирован за срыв срока строительства больницы

В Перми из-за бездействия подрядчика, компании "Камастрой", сорвано строительство детской поликлиники – просрочка превысила 140 дней. За это дисквалифицирован директор организации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Речь идёт о госконтракте по строительству здания детской поликлиники по адресу Социалистическая, 20. Срок строительства сдвинулся более, чем на 140 дней. Было возбуждено административное дело по статье "Неисполнение обязательств по государственному контракту".

Решением суда директор "Камастроя" дисквалифицирован на шесть месяцев. Постановление не вступило в силу.

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Теги: Камастрой, детская поликлиника, дисквалификация



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