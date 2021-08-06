06 Августа 2021
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермские младшеклассники будут бесплатно ездить на городском транспорте

В Перми могут ввести бесплатный проезд для учеников младших классов, передает корреспондент Накануне.RU.

В городскую думу внесен проект, об установлении дополнительных мер поддержки для малоимущих многодетных семей и школьников. Согласно документу, опубликованному на сайте гордумы, с января 2022 г. в ученики с первого по четвертый класс будут ездить в городском транспорте бесплатно. Кроме того, малоимущие многодетные семьи получат 40% скидку на безлимитные проездные. Расчет размера стоимости безлимитного проездного для них исчисляется исходя из 60 поездок в месяц.

Проект на рассмотрение в думу Перми внес глава города Алексей Демкин.

Напомним, ранее на заседании комитета по экономическому развитию, мэрия представила расчеты выпадающих доходов, планируемых при предоставлении льгот разным категориям граждан. Так, при бесплатном проезде учеников с первого по четвертый класс сумма выпадающих доходов за четыре месяца действия льготы составит 50,8 млн руб., за год – 152 млн руб. При условии предоставления льготы малоимущим и многодетным малоимущим семьям сумма выпадающих доходов за четыре месяца составит 21, 6 млн руб., за целый год - 64, 8 млн руб.

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Теги: выпадающие доходы, бесплатный проезд, льгота, общественный транспорт, скидка



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Ранее 15.06.2021 16:30 Мск Власти Перми обсуждают внедрение бесплатного проезда для школьников и малоимущих


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