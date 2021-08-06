Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотив нападения

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, рассказал, что совершил нападение из ненависти. Об этом RT сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившие стрелка.

"Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел", — привел слова молодого человека один из членов комиссии.

При этом в ОНК заявили, что Галявиев не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая сделала выводы о его невменяемости.

Стрелок утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. "Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю", — заявил он.

Сейчас Галявиев находится в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка" в Москве. По его словам, он предпочел бы пожизненное пребывание в тюрьме. "Я не хочу стать овощем", - заявил подозреваемый. Также стрелок боится, что принудительно его будут лечить в Казани – опасается мести, потому что на родине "все помнят про то, что я сделал".

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового расстрела. Однако в Следственном комитете России опровергли эти данные. В ведомстве заявили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиз еще не завершена.